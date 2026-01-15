İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1972
  • EURO
    50,3073
  • ALTIN
    6411.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Sarı lacivertliler milli futbolcu Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 21:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti! Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
ABONE OL

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı.

RESMİ VEDA

Sarı lacivertliler, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye resmi olarak bildirildi.

Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili olarak ise Kasımpaşa iddiaları ön plana çıktı. Deneyimli forvetin, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya transfer olmasının gündemde olduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.