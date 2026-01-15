Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı.

RESMİ VEDA

Sarı lacivertliler, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye resmi olarak bildirildi.

Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili olarak ise Kasımpaşa iddiaları ön plana çıktı. Deneyimli forvetin, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya transfer olmasının gündemde olduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.