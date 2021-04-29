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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Melis Yılmaz ile yollar ayrıldı.

AA29 Nisan 2021 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:12
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda libero Melis Yılmaz ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2009 yılında kapısından içeri girdiği Fenerbahçe altyapısında gösterdiği performans ile 2013'te A takıma yükselme başarısı gösteren başarılı voleybolcumuz Melis Yılmaz ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Kulüp için ortaya koyduğu başarı ve emekler için Melis Yılmaz'a teşekkür edilen açıklamada, "Fenerbahçe armasını taşıdığı günden bu yana özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren takımımızın yükselişinde önemli bir rol üstlenmiş; kazanılan kupalarda da pay sahibi olmuştur. Kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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