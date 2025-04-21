Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde kupa dışına iten Rangers'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

TeamTalk'un haberine göre; ligde beklentilerin gerisinde kalan İskoç ekibi için Steven Gerrard'ın dönüşü gündemdeyken, Jose Mourinho için de sansasyonel bir hamle yapılabilir.

MOURINHO SICAK BAKIYOR

Haberin devamında Portekizli teknik adamın teklif gelmesi durumunda Rangers'ın başına geçmeye sıcak bakacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan 62 yaşındaki teknik adam; Fenerbahçe ile çıktığı 50 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı.