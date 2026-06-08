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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! İspanyollar Marco Asensio'nun peşinde

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Marco Asensio için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre 30 yaşındaki futbolcuyu Villarreal listesinde ekledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Haziran 2026 Pazartesi 14:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! İspanyollar Marco Asensio'nun peşinde
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Villarreal, Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio'yu yeniden LaLiga'ya döndürmek için harekete geçti.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Villarreal, bu sezon Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'nin ise 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, bu sezonki performansıyla takımın önemli parçalarından biri haline gelen Asensio için güçlü bir pazarlık pozisyonunda olduğu vurgulandı.

Villarreal'in yanı sıra Espanyol ve Real Sociedad'ın da Marco Asensio'nun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Oyuncunun İspanya'ya dönme fikrine sıcak bakabileceği, ancak Fenerbahçe'deki mevcut konumu ve sözleşme şartlarının da transfer sürecinde belirleyici olacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda sarı lacivertli forma ile 38 maça çıkan Asensio, 13 gol 13 asistlik performans sergiledi.

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