Spor

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Sebastian Szymanski için sürpriz iddia

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için sürpriz bir iddia gündeme geldi. 26 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

28 Ekim 2025 Salı 14:25
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Sebastian Szymanski için sürpriz iddia
Fenerbahçe'nin 2023'te Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski için transfer iddiası gündeme geldi. Polonyalı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Sky'ın haberine göre Szymanski'nin kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali var. Fenerbahçe uygun bir teklif gelmesi halinde Szymanski'nin satışına onay verebilir. 26 yaşındaki futbolcuya Bundesliga'dan ilgi olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'yle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski'nin piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 125 maça çıktı. Polonyalı yıldız bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistle tam 52 kez skor katkısı verdi.

