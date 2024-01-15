Fenerbahçe'de ayrılık! Jorge Jesus'un yıldızı imzayı atıyor...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevini üstlendiği dönemde transfer olan Lincoln Henrique, bu sezon takımda forma şansı bulamadı. Geçen dönemden bu yana uzun süreli sakatlıklar boğuşan Brezilyalı futbolcu, beklentileri karşılamadı. 25 yaşındaki oyuncu, sakatlıkları yüzünden tam 55 maç kaçırdı.

LİNCOLN HENRİQUE'NİN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun ayrılmasını planlarken Brezilya basını sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Aktarılan habere göre, Brezilya ekibi Palmeiras, Lincoln Henrique için sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Palmeiras Futbol Direktörü Anderson Barros'un yakın zamanda İstanbul'a uçacağı belirtildi.

3.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için 3.5 milyon euro ödemişti. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise anlık olarak 3.3 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi