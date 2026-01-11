Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gündeme düştü.

Matteo Moretto'nun aktardığına göre Fenerbahçe ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Polonyalı orta saha oyuncusu için ödenecek bonservis bedelinin 11 milyon euro artı bonuslar seviyesinde olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla üçüncü sezonun geçiren Sebastian Szymanski sarı lacivertli formayı giydiği 133 karşılaşmada 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.