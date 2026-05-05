İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2216
  • EURO
    52,9154
  • ALTIN
    6607.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Jayden Oosterwolde, Roma yolcusu
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Jayden Oosterwolde, Roma yolcusu

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde için ayrılık çanları çalmaya başladı. İtalyan ekibi Roma başarılı futbolcu için sezon sonunda sarı lacivertli ekiple masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

AKŞAM5 Mayıs 2026 Salı 09:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Jayden Oosterwolde, Roma yolcusu
ABONE OL

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde, İtalya yolculuğu için toparlanmaya başladı. Uzun süredir yetenekli futbolcuyu takip eden Roma'da scoutların da son olarak olumlu bir rapor sunduğu belirtildi. Teknik Direktör Gasperini'nin isteği üzerine sezon sonunda masaya oturulacağı aktarıldı.

Forzaroma'daki haberde, "Hollandalı stoper açık bir hedef. Roma kulübü ocak ayında yaptığı teklifi yükseltecek. Oyuncudan vazgeçilmesi söz konusu değil. 20-25 milyon eurodan düşük bir fiyata ayrılması mümkün görünmüyor" denildi. LaRoma ise "Scoutlar oyuncuyu olumlu raporladı. Gasperini'nin vizyonuna uyan bir futbolcu. Geleceğe yönelik bir yapılanma var. Roma bu oyuncu için açık bir işaret fişeği yakıyor" diye yazdı. Bu sezon 45 resmi maçta forma giyen Jayden Oosterwolde 1 gol 1 asist yaparken bu golü G.Saray derbisinde kaydetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.