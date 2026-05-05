Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde, İtalya yolculuğu için toparlanmaya başladı. Uzun süredir yetenekli futbolcuyu takip eden Roma'da scoutların da son olarak olumlu bir rapor sunduğu belirtildi. Teknik Direktör Gasperini'nin isteği üzerine sezon sonunda masaya oturulacağı aktarıldı.

Forzaroma'daki haberde, "Hollandalı stoper açık bir hedef. Roma kulübü ocak ayında yaptığı teklifi yükseltecek. Oyuncudan vazgeçilmesi söz konusu değil. 20-25 milyon eurodan düşük bir fiyata ayrılması mümkün görünmüyor" denildi. LaRoma ise "Scoutlar oyuncuyu olumlu raporladı. Gasperini'nin vizyonuna uyan bir futbolcu. Geleceğe yönelik bir yapılanma var. Roma bu oyuncu için açık bir işaret fişeği yakıyor" diye yazdı. Bu sezon 45 resmi maçta forma giyen Jayden Oosterwolde 1 gol 1 asist yaparken bu golü G.Saray derbisinde kaydetmişti.