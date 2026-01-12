İSTANBUL 3°C / -2°C
  Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Rodrigo Becao'ya talip çıktı
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Rodrigo Becao'ya talip çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan 29 yaşındaki deneyimli stoper Rodrigo Becao'ya talip çıktı. Brezilyalı oyuncuyu ülkesinden Internacional'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

12 Ocak 2026 Pazartesi 12:29
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Rodrigo Becao'ya talip çıktı
ABONE OL

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncular arasında bulunan Rodrigo Becao'nun, Brezilya Serie A ekiplerinden Internacional'e teklif edildiği öğrenildi.

KİRALIK GİDEBİLİR

ESPN Brezilya'da yer alan habere göre; savunma hattını güçlendirmek isteyen Internacional, Becao'yu değerlendirme kararı aldı.

Haberde aktarılan bilgilerde, taraflar arasında değerlendirilen seçeneğin bir sezonluk kiralama olduğu, ancak görüşmelerin şu aşamada henüz ilk temaslar seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Rodrigo Becao'nun, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 38 resmi maça çıktı ve 2 gol, 1 asistle skora etki etti.

