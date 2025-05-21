Sevillada'ki yüksek performansı nedeniyle sezon başında 19.50 milyon euro bonservisle kadroya katılan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi. Şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasında yönetimi protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar ile En-Nesyri arasında gerginlik yaşandı. Attığı golün ardından tribünlere 'duymuyorum' işareti yapan Faslı golcü, tepkileri iyice üzerine çekti. Yaşanan bu olay sonrası 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmaya karar verdiği bildirildi. Suudi basınına göre; Nesyri, ayrılığın net sinyalini verdi.

FULHAM DA LİSTESİNE YAZDI

Analkhabar adlı haber sitesinde, gol sevincinin çeşitli eleştirilere yol açtığı belirtilerek oyuncuya eski kulübü Sevilla'nın talip olduğu iddia edildi. Öte yandan İngiliz ekibi Fulham da Nesyri'yi listesine yazmış durumda. WinWin adlı haber sitesinde ise konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Faslı yıldıza yakın bir kaynak 'Oyuncu, menajerine resmi olarak kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. Fenerbahçe'de taraftarlarla arası bozulan golcü oyuncu sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacak.

BAŞARILI OLAMAM DÜŞÜNCESİNDE

Yaşanan bu gerilimle birlikte oyuncunun Sevilla'ya dönme ihtimali iyice arttı. Nesyri'nin, oyundan çıkarken ıslıklanması nedeniyle daha fazla sinirlendiği öğrenildi. Takımda ve camiada artık desteği kaybettiğini hisseden yıldız golcü, kendisinin de burada başarılı olabileceğini düşünmüyor. Menajeri ise kariyerinin dönüm noktası olabilecek bu dönemde yeni bir adım atmasını destekliyor. Birçok Avrupa ve Suudi Arabistan ekibinin Nesyri için yaz aylarında teklif yapması muhtemel." Piyasa değeri 24 milyon euro olan oyuncu, bu sezon toplam 50 maça çıkarak 28 gol ve 7 asistle oynadı.