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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık kararı verildi! İsmail Kartal için son 3 maç

Sezon başında Fenerbahçe'nin hasret kaldığı şampiyonluğu kazanacağı iddiasıyla takımın başına geçen İsmail Kartal aldığı sonuçlarla şampiyonluğu büyük oranda riske attı. Alınan sonuçlar üzerine harekete geçen sarı lacivertli yönetim gelecek sezon için ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...

10 Mayıs 2024 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık kararı verildi! İsmail Kartal için son 3 maç
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Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın akıbeti merak konusu.

Son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İsmail Kartal net olarak gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak.

Deneyimli teknik adamın kredisini tükettiği ve Ali Koç'un devam ettiği senaryoda dahi yolların ayrılacağı vurgulandı.

Yine haberde gerek Ali Koç gerek yeni bir başkanın seçilmesi halinde 2024-25 sezonunda yabancı teknik direktör tercih edileceği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'deki 3. dönemini yaşayan İsmail Kartal, bu sezon çıktığı toplam 55 maçta 41 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 2.36 puan ortalaması yakaladı.

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