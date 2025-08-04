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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Miha Zajc'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği tecrübeli orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın yeni takımı açıklandı. Hırvat ekiplerinden Dinamo Zagreb, 31 yaşındaki deneyimli oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Merkezi4 Ağustos 2025 Pazartesi 23:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık! Miha Zajc'ın yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği tecrübeli orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın yeni takımı açıklandı.

Hırvat ekiplerinden Dinamo Zagreb, 31 yaşındaki deneyimli oyuncu Miha Zajc'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Hırvat ekibi, Sloven oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Dinamo Zagreb'e transfer olmaktan mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım ve en çok Hırvatistan şampiyonluğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc, sarı-lacivertli forması 121 maçta giydi. Bu maçlarda ise 20 gol atıp 7 de asist yaptı.

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