Fenerbahçe'de stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollar ayrıldı.

Al Hilal'in Fenerbahçe'ye transfer için 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Yusuf Akçiçek'in bir sonraki satışındaki kardan Fenerbahçe'nin yüzde 15 pay alacağı belirtildi.

Sarı lacivertli kulübün yaptığı paylaşımda;

"Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek

Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek'in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15'i kulübümüze aktarılacaktır.

Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır.

Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi."

PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'de bu sezon 2 müsabakada forma şansı buldu ve 91 dakika sahada kaldı.