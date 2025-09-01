İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,122
  • EURO
    48,2135
  • ALTIN
    4597.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıkladılar
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıkladılar

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in Al-Hilal'e transfer olduğunu açıkladı. TFF'ye bildirilen lisansta sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu

Haber Merkezi1 Eylül 2025 Pazartesi 20:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıkladılar
ABONE OL

Fenerbahçe'de stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollar ayrıldı.

Al Hilal'in Fenerbahçe'ye transfer için 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Yusuf Akçiçek'in bir sonraki satışındaki kardan Fenerbahçe'nin yüzde 15 pay alacağı belirtildi.

Sarı lacivertli kulübün yaptığı paylaşımda;

"Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek

Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek'in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15'i kulübümüze aktarılacaktır.

Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır.

Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi."

PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'de bu sezon 2 müsabakada forma şansı buldu ve 91 dakika sahada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.