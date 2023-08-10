Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları!

Süper Lig öncesi Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısı an itibarıyla 16'ya ulaştı. 14 yabancı oyuncu kuralının uygulandığı ligde, kontenjanda yer açabilmek için kolları sıvayan Sarı-lacivertli yönetim en az 2 oyuncu ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

KONTENJANDA YER AÇILACAK

Kontenjanda yer açmayı planlayan teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek.

AYRILIK PLANLARI SÜRÜYOR

Bu doğrultuda sakatlığı bulunan Lincoln'ün sözleşmesi dondurulması dışında iki yabancıyla yollar ayrılacak.

ARAO VE GUSTAVO ÖNCELİK

Kontenjanda yer açmayı planlayan teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek. Kendisine kulüp bulması söylenen Gustavo Henrique ile birlikte Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi olan Willian Arao ile yolların ayrılmasıyla birlikte yabancı sayısı 14'e düşmüş olacak.

BATSHUAYI'YE 11 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Edin Dzeko transferiyle ilk 11'deki yerini bu sezon muhtemelen kaybedecek olan Michy Batshuayi'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline geldi. Suudi Arabistan ve İtalya'dan Roma'nın ardından son olarak Fransa'da geçen sezon harika bir performans gösteren Lens, Batshuayi için harekete geçti. 43 milyon Euro'ya Lois Openda'yı Leipzig'e satan Sarı-kırmızılıların, Belçikalı forvet için 11 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı bildirildi.

NAZIM SANGARE, PENDİK YOLUNDA

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un, Nazım Sangare'ye talip olduğu bildirildi.

SERDAR DURSUN'A SAMSUNSPOR İLGİSİ

Öte yandan Yılport Samsunspor'un ise Serdar Dursun için yakında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.