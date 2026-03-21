İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık sesleri! Fred'in istediği takımı duyurdular

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi yaklaşırken Fred için ayrılık ihtimali yeniden gündeme geldi. Brezilyalı yıldızın gitmeye sıcak baktığı takımı duyurdular. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 10:04
ABONE OL

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Fred hakkında yeni bir transfer söylentisi ortaya atıldı.

2023 yılında Manchester United'dan sarı-lacivertli ekibe katılan Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

MINEIRO İLGİLENİYOR

Brezilya'dan Canal Bica Galo'da yer alan habere göre, devre arasında Atlético Mineiro'ya transferi gündeme gelen Fred için kulübün ilgisi devam ediyor.

Oyuncuyla temaslarını sürdüren Mineiro'nun, transfer için çalışmalarını bırakmadığı belirtiliyor.

Öte yandan Fred'in de bu kez Atlético Mineiro seçeneğine daha sıcak baktığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda edebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.