Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Fred hakkında yeni bir transfer söylentisi ortaya atıldı.

2023 yılında Manchester United'dan sarı-lacivertli ekibe katılan Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

MINEIRO İLGİLENİYOR

Brezilya'dan Canal Bica Galo'da yer alan habere göre, devre arasında Atlético Mineiro'ya transferi gündeme gelen Fred için kulübün ilgisi devam ediyor.

Oyuncuyla temaslarını sürdüren Mineiro'nun, transfer için çalışmalarını bırakmadığı belirtiliyor.

Öte yandan Fred'in de bu kez Atlético Mineiro seçeneğine daha sıcak baktığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda edebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.