17 Kasım 2025 Pazartesi
  • Haberler
  • Spor
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık sinyali! Fransız devi yıldız isim için devrede

Ocak ayı yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı. Sarı-lacivertli takımdan bir ismin ayrılığı için Fransız ekibinin devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar…

17 Kasım 2025 Pazartesi 21:08
Ocak transfer penceresi öncesinde Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Kadro yapılanması sürerken ayrılması muhtemel isimler de netleşmeye başladı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin bir yıldızı için Fransız devinin harekete geçtiği öğrenildi.

LYON TALİP OLDU

Fransız basınında yer alan habere göre, kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi.

Aktarılana göre Fransız devi Lyon, Fenerbahçe'de son dönemde düşen performansı nedeniyle eleştirilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi öncelikli hedefi olarak belirledi.

TRANSFER MÜMKÜN AMA...

Haberde, bu sezon performansı düşen Szymanski'nin ilk 11'deki yerini kaybetmesinin transferi daha da mümkün hâle getirdiği, ancak Fenerbahçe'nin oyuncuyu cüzi bir bedelle göndermeyi reddedip yüksek bir bedel talep ettiği belirtildi.

PERFORMANSI

Lyon'un transfer etmek istediği Sebastian Szymanski Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 20 maça çıktı. Polonyalı ora saha bu maçlarda 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Szymanski'nin bu sezon zaman zaman forma şansını kaybetmesi, ayrılık ihtimalini güçlendirmiş durumda.

