8 Eylül 2025 Pazartesi
  • Spor
  • Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi karşılıklı feshedildi
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Ganalı futbolcunun Spartak Moskova'ya transfer olması bekleniyor.

8 Eylül 2025 Pazartesi 19:12
Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi karşılıklı feshedildi
ABONE OL

Fenerbahçe, Alexander Djiku'yu Spartak Moskova'ya göndermeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Ganalı futbolcunun transferi için Rus ekibi ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak daha sonra yaşanan teknik direktör belirsizliği nedeniyle Djiku'nun ayrılığı beklemeye alındı.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova'ya transferine onay verdi ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Transfer için Djiku'nun imzası bekleniyor.

TFF'YE BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Spartak Moskova ile anlaşmasının ardından Djiku'nu sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Djiku, sarı-lacivertlerde çıktığı 75 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
