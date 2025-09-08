Fenerbahçe, Alexander Djiku'yu Spartak Moskova'ya göndermeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Ganalı futbolcunun transferi için Rus ekibi ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak daha sonra yaşanan teknik direktör belirsizliği nedeniyle Djiku'nun ayrılığı beklemeye alındı.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova'ya transferine onay verdi ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Transfer için Djiku'nun imzası bekleniyor.

TFF'YE BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Spartak Moskova ile anlaşmasının ardından Djiku'nu sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Djiku, sarı-lacivertlerde çıktığı 75 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.