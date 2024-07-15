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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Tiago Çukur'un yeni adresi Roda

Geçen sezonu Belçika ekibi Beveren'de kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki santraforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Lig takımı Roda'ya transfer oldu.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık! Tiago Çukur'un yeni adresi Roda
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Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Lig takımı Roda'ya transfer oldu.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Tiago ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"TIAGO UZUN VE TEKNİK BİR OYUNCU"

Hollanda doğumlu olan Tiago Çukur'un imza töreninde konuşan Roda Teknik Heyet Sorumlusu Rob Servais, hücum hattı için uzun boylu bir santrfor aradıklarını belirterek, "Uzunluğunun avantajına ek olarak Tiago teknik açıdan da yetenekli. Aynı zamanda temas noktası olarak iyi işlev görebilen, topu tutan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Beveren'de, 2. yarısını ise 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'da geçiren hücum oyuncusu, toplamda 28 maça çıktı ve sezonu 2 gol, 5 asistle tamamladı.

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