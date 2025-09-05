İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Ognjen Mimovic'e Pafos talip oldu

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Sırp sağ beki Ognjen Mimovic'e Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC talip oldu. Henüz sarı-lacivertli formayla resmi maçta görev yapmayan genç oyuncu için son kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi5 Eylül 2025 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin genç sağ beki Ognjen Mimovic'e Şampiyonlar Ligi ekibinden talip var.

Sırp basını ve Mozzart Sport'un haberine göre, Güney Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup kadrosuna dahil Ognjen Mimovic'i kadrosuna katmak istiyor.

6.7 MİLYON EURO BONSERVİS

21 yaşındaki Sırp milli oyuncu, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı. A takımda 34 maça çıkan Mimovic, Ocak 2025'te Fenerbahçe'ye 6.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak sarı-lacivertli forma ile henüz resmi maça çıkamadan, Şubat ayında Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralandı. Sezonun ikinci yarısında Zenit formasıyla sadece 6 karşılaşmada süre aldı.

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının, Avrupa kupaları kadrosuna dahil edilmemesi sonrası geleceği tartışma konusu olmuştu. Bu gelişmelerin ardından, Pafos'un Sırp stoperi kiralamak için girişimlere başladığı bildirildi.

Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

