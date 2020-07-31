31 Temmuz 2020 Cuma 18:52 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 18:56

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gol bölgesi için flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen tecrübeli yıldız Bas Dost için devreye girdi.

Alman ekibiyle masaya oturacak olan sarı-lacivertliler, Bas Dost'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki golcü oyuncu, Sporting'deki başarılı dönemi sonrası Frankfurt'un yolunu tuttu ancak Bundesliga'da beklediği şansı bulamadı.

BU SEZON 18 MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI



Fanatik'te yer alan habere göre, 2016'da Wolfsburg'tan 11.8 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Sporting'e transfer olan Bas Dost, ilk sezonunda ligde oynadığı 31 maçta 34 gol atarak krallık tahtını kimseye bırakmadı.

İkinci sezonunda ise 30 maçta 27 gol atan Bas Dost, Benfica forması giyen Jonas'ın ardından gol krallığında ikinci sırayı almıştı.

Geçtiğimiz yaz 7 milyon euro bonservis bedeli ile Sporting'den Eintracht Frankfurt'a transfer olan Hollandalı golcü, Alman ekibiyle toplamda çıktığı 29 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Dost, bu sezon toplamda sadece 18 maça ilk 11'de başlama şansı buldu.