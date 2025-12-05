İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı mesaisi tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

5 Aralık 2025 Cuma 16:51
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı mesaisi tamamlandı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

