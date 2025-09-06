İSTANBUL 25°C / 20°C
Spor

Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran'ın listesi açıklandı

Fenerbahçe'de gözler bu ay gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi. Sarı lacivertlilerde başkan adaylarından Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

6 Eylül 2025 Cumartesi 22:40
Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran'ın listesi açıklandı
Fenerbahçe Kulübünde bu ay gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Sadettin Saran'ın kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, belirlenen aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.

