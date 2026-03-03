Fenerbahçe'de başkan harekete geçti! Oyuncularla özel zirve

Sadettin Saran ve heyeti, şampiyonluk için elini taşın altına koydu.

Avrupa Ligine veda etmesinin ardından ligde çok kritik puanlar kaybeden sarı-lacivertli ekipte başkan Sadettin Saran, göreve geldiği ilk günlere geri döndü.

KOLLARINI SIVADI

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleri ile Süper Lig'de çok önemli 4 puan kaybeden Fenerbahçe'de Sadettin Saran, kollarını sıvadı.

HERKESLE BİREBİR GÖRÜŞÜYOR

TRT Spor'un haberine göre; Sadettin Saran'ın göreve geldiği süreçteki gibi personelle ve futbolcularla bire bir görüşmeler başladı.

Sadettin Saran, ligde kalan 10 haftada tekrar aynı durumla karşılaşmamak için oyuncuların motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor.