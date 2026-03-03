İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9845
  • EURO
    51,0306
  • ALTIN
    7241.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de başkan harekete geçti! Oyuncularla özel zirve
Spor

Fenerbahçe'de başkan harekete geçti! Oyuncularla özel zirve

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son puan kayıplarının ardından takımla bire bir görüşmelere başladı. Sarı-lacivertlilerde kalan 10 haftada motivasyonu artırmak için yoğun mesai harcanıyor.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 18:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de başkan harekete geçti! Oyuncularla özel zirve
ABONE OL

Sadettin Saran ve heyeti, şampiyonluk için elini taşın altına koydu.

Avrupa Ligine veda etmesinin ardından ligde çok kritik puanlar kaybeden sarı-lacivertli ekipte başkan Sadettin Saran, göreve geldiği ilk günlere geri döndü.

KOLLARINI SIVADI

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleri ile Süper Lig'de çok önemli 4 puan kaybeden Fenerbahçe'de Sadettin Saran, kollarını sıvadı.

HERKESLE BİREBİR GÖRÜŞÜYOR

TRT Spor'un haberine göre; Sadettin Saran'ın göreve geldiği süreçteki gibi personelle ve futbolcularla bire bir görüşmeler başladı.

Sadettin Saran, ligde kalan 10 haftada tekrar aynı durumla karşılaşmamak için oyuncuların motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.