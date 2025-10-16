İSTANBUL 20°C / 14°C
16 Ekim 2025 Perşembe
Spor

Fenerbahçe'de Başkan Saran idmanı takip etti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etti.

16 Ekim 2025 Perşembe 14:59
Fenerbahçe'de Başkan Saran idmanı takip etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde idmanı Başkan Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

