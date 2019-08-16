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Fenerbahçe'de Batshuayi transferi yatınca ibre yeniden Choupo-Moting'e döndü

Batshuayi Chelsea’de üçüncü forvet olmayı kabul edince Fenerbahçe rotasını tekrar Maxim Choupo-Choupo-Moting'e döndüMoting’e çevirdi.

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Fenerbahçe, hücum bölgesi için yaptığı son girişimden yine olumsuz sonuç aldı. Sarı-lacivertlilerin kiralamak istediği Chelsea'nin golcüsü Batshuayi, takımda kaldı. Lampard ile yaptığı son görüşmede Abraham ve Giroud'un ardından üçüncü forvet olmayı kabul eden Belçikalı golcü, Londra ekibinden ayrılma kararından vazgeçti.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe gözünü Fransa'ya çevirdi. Paris Saint Germain'in Kamerunlu hücum oyuncusu Maxim Choupo- Moting yeniden sarı-lacivertlilerin gündemine alındı. 30 yaşındaki oyuncunun bedelsiz olarak kiralanması için daha önce PSG'ye teklif sunulmuş ancak Fransızlar net yanıt vermemişti.

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

Paris Saint Germain, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse, Choupo-Moting'in maaşı sarı-lacivertliler tarafından ödenecek. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da konulacak. Oyuncunun Neymar, Cavani ve Mbappe'nin arkasında yeterince şans bulamadığı için ayrılmak istediği kaydedildi.

(Sabah)

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