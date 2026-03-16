Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 17 Mart Salı günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamlandığı belirtildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleeri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe daha sonra kampa girdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GERİ DÖNDÜ

Öte yandan sakatlığı sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü de çalışmalara başladı.