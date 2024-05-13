İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1911
  • EURO
    34,8041
  • ALTIN
    2429.49
  • BIST100
    10135.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Aziz Yıldırım için imza toplanmaya başlandı
Spor

Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Aziz Yıldırım için imza toplanmaya başlandı

Ali Koç'un yeniden başkanlığa aday olması üzerine Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya başladı. Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı. İşte detaylar...

13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Aziz Yıldırım için imza toplanmaya başlandı
ABONE OL

Gündeminde başkanlık seçimi olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'de yönetimin istifa etmesini isteyen bir grup kongre ve divan üyesinin, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması için harekete geçtiği öne sürüldü.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşırken tribünlerde protesto vardı.

Sarı lacivertliler, zirve yarışından Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken şampiyonluk mucizelere kaldı.

Fenerbahçe'de tribünler, 3-0 öne girilen Kayserispor maçının son anlarından Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

KADIKÖY'DE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı.

Yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

ALİ KOÇ YENİDEN ADAY

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.