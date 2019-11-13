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Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Adil Rami ile ocak ayında yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Adil Rami ile devre arasında yollar ayrılıyor.

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Geldiği günden bu yana istenilen performansı bir türlü ortaya koyamayan ve sadece 2 maçta forma giyebilen Fransız oyuncu, 106 dakika sahada kalabildi. Görev aldığı bu iki mücadelede de Ersun Yanal’ın gözüne giremeyen 33 yaşındaki stoper ile vedalaşılmasına karar verildi. Rami, F.Bahçe’yle 2.5 milyon eurodan 1 yıllığına sözleşme imzalamıştı.

(Güneş)

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