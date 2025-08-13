Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi. Milli yıldızın imza için İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

F.BAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

İMZA İÇİN İSTABUL'A GELİYOR

Mais Futebol'un haberine göre Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın 16 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı lig maçından sonra resmi imza için İstanbul'da olacak.

25 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro ve bonus olarak 2.5 milyon Euro ödeyecek.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.