Fenerbahçe'de Berke Özer isyanı! İnanılmaz tepki...

Berke Özer, Fenerbahçe'nin 23. haftada deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta yediği golle gündem oldu. Birçok sarı- lacivertli taraftar başarısız performans sergileyen Berke Özer'i eleştiri yağmuruna tuttu. 21 yaşındaki kaleci bu sezon 17 maça çıkarken kalesinde 18 gole engel olamadı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin kalecisi Berke Özer, yediği golle eleştirilerin hedefi oldu. Berke Özer'e sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı. Fenerbahçe, 21 yaşındaki kaleciyi 2018 yazında Altınordu'dan kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'nin 2018'in yaz aylarında Altınordu'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Berke Özer, bu sezon 17 resmi maçta sarı-lacivertlilerin kalesini korudu. 21 yaşındaki kaleci 17 maçta kalesinde 18 gole engel olamazken, yalnızca 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.