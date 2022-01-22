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Spor

Fenerbahçe'de Berke Özer isyanı! İnanılmaz tepki...

Berke Özer, Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maça damga vurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar yediği golle ve başarısız performansıyla dikkat çeken kaleci Berke Özer'e tepki yağdırdı.

star.com.tr22 Ocak 2022 Cumartesi 19:08 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 19:08
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Berke Özer, Fenerbahçe'nin 23. haftada deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta yediği golle gündem oldu. Birçok sarı- lacivertli taraftar başarısız performans sergileyen Berke Özer'i eleştiri yağmuruna tuttu. 21 yaşındaki kaleci bu sezon 17 maça çıkarken kalesinde 18 gole engel olamadı.

BERKE ÖZER'E TEPKİ YAĞDI

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin kalecisi Berke Özer, yediği golle eleştirilerin hedefi oldu. Berke Özer'e sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı. Fenerbahçe, 21 yaşındaki kaleciyi 2018 yazında Altınordu'dan kadrosuna katmıştı.

BERKE ÖZER'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2018'in yaz aylarında Altınordu'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Berke Özer, bu sezon 17 resmi maçta sarı-lacivertlilerin kalesini korudu. 21 yaşındaki kaleci 17 maçta kalesinde 18 gole engel olamazken, yalnızca 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Taraftarların Berke Özer tepkileri:

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