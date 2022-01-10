Fenerbahçe'de Berke Özer depremi! ''Vallahi yeter''

star.com.tr 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:46 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:49

Berke Özer, Fenerbahçe'nin 20. haftada evinde Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta yediği gollerle gündem oldu. Birçok sarı- lacivertli taraftar başarısız performans sergileyen Berke Özer'i eleştiri yağmuruna tuttu. 21 yaşındaki kaleci bu sezon 14 maça çıkarken kalesinde 14 gole engel olamadı.

BERKE ÖZER, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertlilerin kalecisi Berke Özer, tartışma konusu oldu. Berke Özer'e sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı. 21 yaşındaki kaleci 2018 yazında Altınordu'dan transfer edilmişti.

BERKE ÖZER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin 2018'in yaz transfer döneminde Altınordu'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Berke Özer, bu sezon 14 resmi maçta sarı-lacivertlilerin kalesini korudu. 21 yaşındaki file bekçisi 14 maçta kalesinde 14 gole engel olamazken, 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Taraftarların Berke Özer tepkileri: