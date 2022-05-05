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Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi mesaisi devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 20:51 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas idmanının ardından çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken, Kim Min-jae'nin takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın hazırlıklarına devam edecek.

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