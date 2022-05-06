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Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi mesaisi devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 21:48 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas çalışması yapılan idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın taraftarlara açık gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

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