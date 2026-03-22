22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
  • Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin mesaisi başladı

Fenerbahçe, 3 günlük iznin ardından Beşiktaş derbisi için çalışmalara başladı. Tedesco yönetimindeki idman, salonda başlayan ve sahada devam eden programla tamamlandı.

AA22 Mart 2026 Pazar 19:20
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin mesaisi başladı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü derbi maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, 3 günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Milli futbolculardan yoksun yapılan antrenman salonda core çalışmasıyla başladı, sahada devam etti. Futbolcular ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından bireysel idmanlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

