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Spor

Fenerbahçe'de bileti kesildi! Mert Hakan Yandaş'a yol gözüktü

Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında ve gereksiz kart cezaları ile takımı yalnız bırakan Mert Hakan Yandaş ile ocak ayında yolların ayrılacağı iddia edildi. Sarı lacivertli ekibin ara transfer dönemine karar oyuncu için net bir karar verecek. İşte detaylar...

Fanatik22 Aralık 2023 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de bileti kesildi! Mert Hakan Yandaş'a yol gözüktü
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Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan kalan ve son olarak Kayserispor maçında itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, Ocak ayında takımdan ayrılabilir...

2020'DE TRANSFER EDİLDİ

Sarı-lacivertliler, 2020'de başarılı orta saha oyuncusunu Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer etmişti. Mert Hakan, Çubuklu'yla çıktığı 108 resmi maçta 7 gol, 18 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ise sık sık sakatlıklarla boğuştu.

SEZON KARNESİ

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu maçlarda 3 asitlik performans sergiledi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın, Mert Hakan'la bir durum değerlendirmesi yapması beklenirken, yönetimin de tecrübeli oyuncuya yaptırım uygulayacağı konuşuluyor. Mert Hakan'ın, devre arasında gönderilmesinin de gündeme geldiği öne sürüldü.

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