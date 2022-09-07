İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Bursaspor altyapısında yetişen başarılı kanat oyuncusu, çeşitli yaş gruplarında 10 kez milli formayı terletme başarısı gösterdi. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Burak Kapacak'a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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FENERBAHÇE DE AÇIKLADI

Fenerbahçe de Burak Kapacak'ın Fatih Karagümrük'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan duyuru şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak'ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."