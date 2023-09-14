Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Burak Kapacak

Türkiye'de transferin son günlerine girilirken Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

BURAK KAPACAK AYRILIYOR

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Burak Kapacak transferi konusunda prensip anlaşmasında vardı.

SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Haberde, iki taraf arasında son görüşmelerin yapıldığı transferin kısa süre içinde resmileşeceği ifade edildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.