Spor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Diego Carlos veda ediyor

Fenerbahçe'de transfer süreci hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, performansıyla beklentilerin altında kalan Diego Carlos da takıma veda ediyor. İşte detaylar…

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, kadrodan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan transfer edilen Diego Carlos, yeni sezon planlamasında yer almadı. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı savunmacı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA TAMAMLANMA AŞAMASINDA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Serie A temsilcisi Como, Fenerbahçe'den Diego Carlos'u kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

SON DETAY BEKLENİYOR

Haberde, kiralık transfer için tarafların anlaşmaya vardığı, Fenerbahçe'nin resmi onayının ardından oyuncunun İtalya'ya gitiği ifade edildi.

Como'nun Diego Carlos transferini cumartesi günü[Bugün]resmileştirmek istediği kaydedildi.

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-lacivertli formayı yalnızca 5 maçta giyen 32 yaşındaki stoperin, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

