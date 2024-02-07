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Spor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Kiralık olarak gönderildiği Beveren ile yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe'ye dönen Tiago Çukur, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

7 Şubat 2024 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
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Beveren'in kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Tiago Çukur'un yeni takımı belli oldu.

1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Thiago! Kulübümüz, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Thiago Çukur'u sezon sonuna kadar kiralık anlaşma ile renklerine bağladı. Thiago'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Beveren'de 19 maçta süre bulan Tiago Çukur, 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı Tiago Çukur'un sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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