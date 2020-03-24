24 Mart 2020 Salı 10:43 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:20

Türkiye Gazetesi'nden Mehmet Emin Uluç'un haberine göre; Ali Koç yönetimiyle çok da iyi ilişkileri olmayan efsane koç Türkiye'den ayrılmaya hazırlıyor. Bütçe ve ödemeler konusunda yönetimle ters düşen Obradovic'in veda kararı Sırp basınında da manşetlere çıktı.

Sarı-lacivertlilerden gelen iki teklifi de reddettiği belirten Obra'nın ayrılığı kafasına koyduğu öne sürüldü. Türkiye'deki kulislerde konuşulanlar da bu iddiayla benzerlik taşıyor. Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklifi komik bulan Obra'nın yöneticilerle arasına mesafe koyduğu ve görüşme taleplerini geri çevirdiği belirtiliyor.

GÜNDEMDEKİ İSİM JASIKEVICIUS

Zeljko Obradovic'in yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacağı nerede kesinlik kazanmışken, Sırp çalıştırıcının veliahtı olacak isimler konuşulmaya başlanmış durumda. Yönetim, Obra'nın yerine ilk aday olarak Ufuk Sarıca'yı düşünmüştü. Ancak Pınar Karşıyaka'nın koçuna sarı-lacivertli camianın çok da sıcak bakmayacağı düşüncesi ağır basınca, rota Saranus Jasikevicius'a çevrildi. Basketbol kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Euroleague efsanesi Litvanyalı ülkesine Zalgiris Kaunas'u çalıştırıyor. Jasikevicius'u Fenerbahçe'nin yanı sıra oyuncu olarak hizmet ettiği Panathinaikos ile Barcelona da istiyor. 44 yaşındaki koçun Litvanya'dan ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyor.

MESELA PARA DEĞİL!

Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy geçtiğimiz günlerde basketbol takımında yaşanan ekonomik sıkıntılara yönelik bir açıklamada bulunmuş, Obradovic'in parasını aldığı, oyunculara ödeme yapılmadığı haberlerini yalanlamıştı. Takımda ödemelerin iki ay geriden geldiği öğrenilmişti. Ancak Obra'nın ayrılık kararı almasının sebebi ekonomik değil yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları.

ZAFERE ALIŞTIRDI

Fenerbahçe Beko'da bu sezon işler pek iyi gitmese de Zeljko Obradovic'in tartışılacak bir yanı yok. Basketbol tarihinin en iyi koçlarından birisi olarak kabul edilen Sirp hoca, 2013'ten bu yana çalıştığı sarı-lacivertlileri Avrupa Ligi'nde üst üste 5 kez final-four'a taşırken, bir de şampiyonluk kazandı. Türkiye'de ise 4 lig, 3 Türkiye, 3 de Cumhurbaşkanlığı zaferi yaşattı.