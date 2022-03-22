Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! Sezon sonunda...

Takvim 22 Mart 2022 Salı 14:19 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 14:19

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Mesut Özil, sergilediği performansla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ali Koç'un 'Rüya gerçek oldu' diyerek transferini duyurduğu Mesut Özil, Sarı-Lacivertlilerde bekleneni veremedi. MLS'ten talipleri olan dünyaca ünlü yıldızın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

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FENERBAHÇE YÖNETİMİ DE MESUT ÖZİL'İN AYRILMASINI İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, ABD'deki teklifleri yetersiz bulan Mesut Özil'in ayrılması konusunda oyuncuyla hemfikir. Sarı-Lacivertli taraftarlar da sosyal medyada oyuncuyla yolların ayrılması gerektiği yönünde paylaşımlar yapıyor.

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2024'E KADAR KONTRATI VAR

Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil bu sezon çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki Özil'in güncel piyasa değeri 3,7 milyon euro.