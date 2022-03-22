Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Mesut Özil, sergilediği performansla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ali Koç'un 'Rüya gerçek oldu' diyerek transferini duyurduğu Mesut Özil, Sarı-Lacivertlilerde bekleneni veremedi. MLS'ten talipleri olan dünyaca ünlü yıldızın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, ABD'deki teklifleri yetersiz bulan Mesut Özil'in ayrılması konusunda oyuncuyla hemfikir. Sarı-Lacivertli taraftarlar da sosyal medyada oyuncuyla yolların ayrılması gerektiği yönünde paylaşımlar yapıyor.
Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil bu sezon çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki Özil'in güncel piyasa değeri 3,7 milyon euro.