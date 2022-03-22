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Spor

Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil'in sezon sonunda sarı lacivertli takımdan ayrılacak iddia edildi.

Takvim22 Mart 2022 Salı 14:19 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 14:19
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Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Mesut Özil, sergilediği performansla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ali Koç'un 'Rüya gerçek oldu' diyerek transferini duyurduğu Mesut Özil, Sarı-Lacivertlilerde bekleneni veremedi. MLS'ten talipleri olan dünyaca ünlü yıldızın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

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FENERBAHÇE YÖNETİMİ DE MESUT ÖZİL'İN AYRILMASINI İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, ABD'deki teklifleri yetersiz bulan Mesut Özil'in ayrılması konusunda oyuncuyla hemfikir. Sarı-Lacivertli taraftarlar da sosyal medyada oyuncuyla yolların ayrılması gerektiği yönünde paylaşımlar yapıyor.

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2024'E KADAR KONTRATI VAR

Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil bu sezon çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki Özil'in güncel piyasa değeri 3,7 milyon euro.

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