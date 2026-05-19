Fenerbahçe'de bir sezonun özeti! Şampiyonluk yine gelmedi...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 74 puanla tamamlayan Fenerbahçe, üst üste 5. kez sezonu 2. sırada bitirdi. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile de ligde şampiyonluk özlemini dindiremezken, Süper Kupa zaferi yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlandı. Fenerbahçe, 34 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamladı. Rakip ağları 77 kez sarsan sarı-lacivertli ekip, filelerinde ise 37 gole engel olamadı.

JOSE MOURİNHO, SEZON BAŞINDA AYRILDI

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertliler ile ikinci sezonu kısa sürdü. Kanarya, 2025-2026 sezonunda Mourinho ile ligde 2 maça çıktı. Portekizli teknik adam bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı kaybedilmesinin ardından da kendisiyle yollar ayrıldı.

TEDESCO, SONRADAN DEVRALDIĞI TAKIMA SİSTEMİNİ İŞLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 9 Eylül tarihinde İstanbul'a gelirken, ilk maçına da Trabzonspor karşısında çıktı. İtalyan teknik adam, seçim sürecinde görevi devraldığı takımın fiziksel, mental sorununu kısa sürede çözdü ve kendi sistemini işledi. Sonrasında başarılı sonuçlara imza atan Tedesco, şampiyonluk yarışına dahil oldu. Ligin 31. haftasında Galatasaray'a kaybedilen derbi sonrası Tedesco ile yollar ayrıldı. Tedeco yönetiminde 28 maça çıkan Kanarya, 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.14 puan ortalaması yakaladı.

BÜYÜK MAÇLARDA 13 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon büyük maçlarda başarılı performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine karşı oynadığı 6 lig maçında 13 puan topladı. Kadıköy'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ve Trabzonspor'u (1-0) mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda ise Beşiktaş ve Trabzonspor'u yine aynı skorlarla (3-2) saf dışı bıraktı. Galatasaray karşı ise mağlubiyet (0-3) yaşadı.

4. KEZ SÜPER KUPA'YI KAZANDI

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek bu organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda ilk kez dört takımla oynanan Süper Kupa'da sarı-lacivertliler, yarı finalde Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. 10 Ocak tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı ve iki ezeli rakibin karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin kaydettiği gollerle kupaya uzandı. Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 11 yılı aşkın sürenin ardından müzesine götürmeyi başardı.

EN FAZLA SÜRE ALAN OOSTERWOLDE

Sarı-lacivertlilerde 4. sezonunu tamamlayan Jayden Oosterwolde, 31 karşılaşmada görev alırken kalan 3 maçta ise cezası nedeniyle forma giyemedi. Oosterwolde bu süreçte 29'unda 11'de başlarken 2 maçta sonradan dahil oldu ve toplam 2 bin 626 dakika süre aldı. Kaleci Ederson ile Kaptan Milan Skriniar da en fazla süre alan oyuncular oldu. İki isim de 24 lig maçında forma giyerken Ederson 2 bin 132 dakika, Skriniar 2 bin 115 dakika sahada kaldı. Talisca, İsmail Yüksek ve Fred 30 lig maçında şans bulurken, Kerem Aktürkoğlu 29 maçta ter döktü. Bu isimleri Semedo 26, Asensio 25 maçla takip etti.

EN GOLCÜ TALİSCA

Sezonun en golcü 2. takımı olan sarı-lacivertlilerde hücum oyuncularının performansları ön plana çıktı. Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, tüm kulvarlarda kaydettiği 27 golle en golcü isim oldu. Talisca, Süper Lig'de 19 gole imza atarken, Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 kez gol sevinci yaşadı. İspanyol yıldız Marco Asensio ise takımın hücum gücünde önemli pay sahibi oldu. Asensio, 11 golün yanı sıra 12 asiste imza attı. Dorgeles Nene 10 gol kaydederken, Kerem Aktürkoğlu 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Devre arası takımdan ayrılan Youssef En-Nesyri ise ligde 7 gol attı.

5 FARKLI İSİM KALEYİ KORUDU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson, Süper Lig'de 24 karşılaşmada forma giydi. Sarı-lacivertlilerde Mert Günok 5 müsabakada oynarken, İrfan Can Eğribayat 3 maçta kaleyi korudu. Tarık Çetin, 2 lig maçında sahada olurken, yaz transfer döneminde Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic de 1 mücadelede görev yaptı. Ederson 8, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat ve Mert Günok da birer maçta kalesini gole kapattı.

AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF'LARDA ELENDİ

Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda başlayan Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'u (1-2 ve 5-2) eleyerek tur atladı. Bir sonraki turda Portekiz takımı Benfica ile evinde golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler rövanşta 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Yoluna Avrupa Ligi lig aşamasında devam eden Fenerbahçe, bu organizasyonda Nice, Stuttgart ve Brann'ı mağlup etti. Viktoria Plzen, Ferencvaros ve FCSB ile berabere kalan Kanarya, Dinamo Zagreb ve Aston Villa'ya ise kaybetti.

Fenerbahçe, topladığı 12 puanla play-off turuna kalırken, eleme turunda Nottingham Forest ile eşleşti. İlk maçta rakibine 3-0 yenilen Tedesco'nun öğrencileri ikinci maçta 2-1 galip gelmesine rağmen son 16 turu biletini alamadı.

Bu organizasyonda Fenerbahçe adına en golcü isim 6 golle Kerem Aktürkoğlu oldu.

37 FARKLI OYUNCU FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de bu sezon ligde 21'i yabancı 16'sı yerli toplam 37 oyuncu şans buldu. Bu isimlerden 12'si sezon içerisinde transfer gerçekleştirdi. Takımın en deneyimlisi 37 yaşındaki Mert Günok olurken, Haydar Karataş ile Kamil Efe Üregen 18 yaşında iken formayı giydi. Süper Lig'de 17 farklı futbolcu takımı adına gol kaydederken, tüm kulvarlarda 19 isim gol sevinci yaşadı. Öte yandan bu sezon 16 farklı milletten futbolcu sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.

EN HIRÇIN JAYDEN OOSTERWOLDE

Sarı-lacivertlilerde bu sezon en fazla kartı Jayden Oosterwolde gördü. Hollandalı defans, 11 kez sarı kart görürken, ligin ilk maçı olan Göztepe deplasmanında ise kırmızı kartla ihraç edildi. Nelson Semedo, 8 sarı kartla dikkat çekerken, Milan Skriniar ve Ederson da 6'şar sarı kart gördü. Ederson ayrıca Galatasaray derbisinde de oyundan atıldı. İsmail Yüksek (5), Archie Brown (5), Edson Alvarez (4), Mert Müldür (4) ve Matteo Guendouzi (4) de sarı kart cezası çeken isimler oldu. Anthony Musaba 3'ü Samsunspor formasıyla olmak üzere sezonu 4 sarı kartla tamamladı. Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, N'Golo Kante, Fred, Yiğit Efe Demir 3'er, Jhon Duran, Ederson, Marco Asensio, Talisca, Oğuz Aydın 2'şer, Youssef En-Nesyri, Bartuğ Elmaz, Tarık Çetin, Levent Mercan 1'er kez sarı kart gördü.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica karşısında Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Ferencvaros karşısında ise Jhon Duran, kırmızı kartla cezalandırıldı.

KADIKÖY'DE NAMAĞLUP

Fenerbahçe, ligde bu sezon iç sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 galibiyet elde ederken, 6 mücadelede beraberlik yaşadı. Kanarya, bu süreçteki maçların 4'ünde son dakikalarda yediği gollerle puan kaybetmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, evinde 40 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında ise iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

5 KEZ GERİDEN GELEREK KAZANDI

Fenerbahçe bu sezon geriye düştüğü maçlarda hanesine 20 puan yazdırdı. Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Trabzonspor ile sahasında oynadığı Samsunspor maçında geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı. Kanarya, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez 3-2'lik skorlarla galibiyet elde etti. Kadıköy'deki Alanyaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor karşısında geriden gelerek puan aldı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALDE VEDA

Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelesine yeni formatta grup aşamasından başladı. C Grubu'nda Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile oynayan Fenerbahçe, 9 puanla grubu 2. bitirdi. Çeyrek finalde Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler 1-0'lık skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, sezon içerisinde farklı skorlarla da galibiyetler elde etti. Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep FK, Konyaspor ve Kayserispor'u 4-0 yendi. Kanarya, 12 kez maçlarını 2 veya daha üzeri farklı sonuçla kazandı.