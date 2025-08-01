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Spor

Fenerbahçe'de Bissouma defteri kapandı

Fenerbahçe bit süredir listesinde yer alan Tottenham'ın yıldız orta sahası Yves Bissouma için teklif yapmama kararı aldı.

Haber Merkezi1 Ağustos 2025 Cuma 01:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Bissouma defteri kapandı
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Yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Tottenham'dan Yves Bissouma'yı gündemine almıştı.

Fenerbahçe, transfer etmek istediği Yves Bissouma için kararını değiştirdi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Yves Bissouma'ya resmi teklif yapmama kararı aldı. Sarı laciverliler, listedeki diğer isimler ile görüşmelere devam edecek.

Geride kalan sezonda 44 maçta forma giyen 28 yaşındaki Malili yıldız, 2 gol kaydetti. Bissouma'nın sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.

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