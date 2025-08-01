Fenerbahçe'de Bissouma defteri kapandı

Yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Tottenham'dan Yves Bissouma'yı gündemine almıştı.

Fenerbahçe, transfer etmek istediği Yves Bissouma için kararını değiştirdi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Yves Bissouma'ya resmi teklif yapmama kararı aldı. Sarı laciverliler, listedeki diğer isimler ile görüşmelere devam edecek.

Geride kalan sezonda 44 maçta forma giyen 28 yaşındaki Malili yıldız, 2 gol kaydetti. Bissouma'nın sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.