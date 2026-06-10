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Spor

Fenerbahçe'de Brahim Diaz sesleri! Aziz Yıldırım harekete geçti

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, Real Madrid'de forma giyen Faslı yıldız Brahim Diaz'ı gündemine aldı.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Brahim Diaz sesleri! Aziz Yıldırım harekete geçti
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Fenerbahçe seçim sonrası transfer çalışmalarına hız verdi.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Real Madrid'in Faslı futbolcusu Brahim Diaz'ı gündemine aldı.

Futbol komitesi, kısa süre içerisinde oyuncu tarafıyla görüşme gerçekleştirecek.

Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak için kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacak olan Real Madrid'de Diaz'ın takımdan ayrılması gündemde.

Jose Mourinho, Başkan Florentino Perez ile görüşme gerçekleştirdi.

Brahim Diaz'ın Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.

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