Fenerbahçe seçim sonrası transfer çalışmalarına hız verdi.
TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Real Madrid'in Faslı futbolcusu Brahim Diaz'ı gündemine aldı.
Futbol komitesi, kısa süre içerisinde oyuncu tarafıyla görüşme gerçekleştirecek.
Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak için kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacak olan Real Madrid'de Diaz'ın takımdan ayrılması gündemde.
Jose Mourinho, Başkan Florentino Perez ile görüşme gerçekleştirdi.
Brahim Diaz'ın Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.