Fenerbahçe'de Brahimi sesleri
Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı.
Özellikle hücum hattında sıkıntı çeken Sarı-Lacivertliler, gözünü Yacine Brahimi’ye çevirdi. 29 yaşındaki orta saha için tüm şartlar zorlanacak. F.Bahçe yönetimi, West Ham ve Betis’in de radarında olan Brahimi’yi imza parası artı bonuslarla ikna etmeyi hedefliyor.
Kameni ayrılmak istiyor
KAMENİ, F.Bahçe’den ayrılmak istediğini ve Espanyol’a geri dönmeyi düşlediğini açıkladı. 35 yaşındaki file bekçisinin F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Giroud elden kaçtı
CHELSEA ile sözleşmesi sona eren Giroud’un geleceği merak ediliyordu. F.Bahçe ile adı anılan Fransız futbolcu dün kulübüyle sözleşme yeniledi. Böylece bu oyuncu elden kaçtı.
Akşam
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