İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2022 Perşembe / 14 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9518
  • EURO
    18,5396
  • ALTIN
    1031.56
  • BIST100
    2868.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Bruma depremi! İsyan çıktı
Spor

Fenerbahçe'de Bruma depremi! İsyan çıktı

Bruma, Fenerbahçe'nin Slovacko ile karşılaştığı maça damga vurdu. Karşılaşmada sergilediği kötü performansla dikkat çeken Bruma'ya sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Ağustos 2022 Perşembe 21:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slovacko ile karşılaştığı maçta Bruma, gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmada yoklara oynayan Bruma'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

BRUMA, HAYAL KIRIKLIĞINA IĞRATTI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovacko'nun konuğu olan Fenerbahçe'de Bruma, performansıyla dikkat çekti. Karşılaşmada kötü bir performans sergileyen Bruma, adeta yoklara oynadı. Bruma, 65. dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı.

KİRALIK OLARAK ALINMIŞTI

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bruma'yı Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu şimdiye kadarki performansıyla beklentilerin altında kalarak eleştirilerin hedefi oldu. 27 yaşındaki Portekizli kanat sol kanat, sarı-lacivertli formayla şimdiye kadar 4 maça çıkarken 1 asistle katkıda bulunabildi.

TARAFTARLARDAN, BRUMA'YA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada birçok sarı-lacivertli taraftar kötü performansıyla dikkat çeken Bruma'ya tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

İşte Bruma'ya gelen tepkilerden bazıları:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.