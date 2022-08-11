Fenerbahçe'de Bruma depremi! İsyan çıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slovacko ile karşılaştığı maçta Bruma, gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmada yoklara oynayan Bruma'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

BRUMA, HAYAL KIRIKLIĞINA IĞRATTI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovacko'nun konuğu olan Fenerbahçe'de Bruma, performansıyla dikkat çekti. Karşılaşmada kötü bir performans sergileyen Bruma, adeta yoklara oynadı. Bruma, 65. dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı.

KİRALIK OLARAK ALINMIŞTI

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bruma'yı Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu şimdiye kadarki performansıyla beklentilerin altında kalarak eleştirilerin hedefi oldu. 27 yaşındaki Portekizli kanat sol kanat, sarı-lacivertli formayla şimdiye kadar 4 maça çıkarken 1 asistle katkıda bulunabildi.

TARAFTARLARDAN, BRUMA'YA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada birçok sarı-lacivertli taraftar kötü performansıyla dikkat çeken Bruma'ya tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

İşte Bruma'ya gelen tepkilerden bazıları: