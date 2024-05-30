Fenerbahçe'de bu sezon kartlar havada uçuştu!

Süper Lig'de forma giydiği 30 maçta 5 sarı kart gören İsmail Yüksek, 2 karşılaşmada ise çift sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan MKE Ankaragücü müsabakasında 78. dakikada ilk sarı kartını gören milli futbolcu, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda ligde kırmızı kart gören ilk oyuncusu oldu.

Cezası sebebiyle Bitexen Antalyaspor ile iç sahada oynanan mücadelede forma giyemeyen İsmail Yüksek, 11. haftada Kadıköy'deki Trabzonspor maçında da benzer bir senaryoyla oyun dışında kaldı.



Fenerbahçe'nin ligdeki tek yenilgisini yaşadığı Trabzonspor müsabakasının 68. dakikasında sarı kart gören İsmail Yüksek, bu karttan 10 dakika sonra ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımın 2023-2024 sezonunda ilk 2 kırmızı kartını gören isim oldu.



25 yaşındaki futbolcu; Siltaş Yapı Pendikspor, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla ligin ikinci yarısında oynanan Pendikspor karşılaşmasında da cezalı duruma düşerek üçüncü kez formasından uzak kaldı.

Milli futbolcu, beşinci sarı kartını ise EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada gördü.



EN FAZLA KARTI OSAYİ-SAMUEL GÖRDÜ



Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonunda en çok kart gören futbolcu, Bright Osayi-Samuel oldu.



Ligde 23 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmaların 11'inde sarı kartla cezalandırıldı.

Ligin ilk yarısında Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında kart görerek VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Osayi-Samuel, iç sahadaki Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla sezonun ilk devresini tamamladı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya formasıyla finale yükselen Bright Osayi-Samuel, Trendyol Süper Lig'deki 10 maçta bu sebeple forma giyemedi.



Şampiyonadan döndükten sonra çıktığı ilk 3 maç olan Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da sarı kart gören futbolcu, iç sahadaki Adana Demirspor müsabakasında takımını yalnız bıraktı.

Cezasını tamamlayıp VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında oynayan Osayi-Samuel, bu maçın da 55. dakikasında sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde de sarı kart gören Osayi-Samuel, 23 lig karşılaşmasında 11 sarı kart görerek, 2 maçta takımını yalnız bıraktı.



OSAYİ-SAMUEL'İ OOSTERWOLDE TAKİP ETTİ



Sarı-lacivertli ekipte 11 sarı kart gören Bright-Osayi Samuel'in ardından en fazla kart gören isim, Jayden Oosterwolde oldu.

Ligde 27 maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 8 sarı kart görerek 2 kez cezalı duruma düştü.

Sezonun ilk yarısındaki RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor ve Mondihome Kayserispor maçlarında kart görerek devreyi 3 sarı kartla tamamlayan Oosterwolde, ikinci yarıda oynanan RAMS Başakşehir müsabakasında sarı kartla cezalandırılarak MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemedi.

Jayden Oosterwolde, bir sonraki cezasını ise üst üste 4 maçta sarı kart görerek çekti.

Ligin 28. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanında sarı kart gören Hollandalı futbolcu, 29. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor, 30. haftada oynanan Trabzonspor ve 31. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçlarında sarı kart görerek, deplasmandaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında formasından uzak kaldı.



DERBİDE 10 KİŞİ KALDI



Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonunda İsmail Yüksek dışında 3 oyuncu daha kırmızı kart gördü.

Mondihome Kayserispor deplasmanında 4-3 kazanılan müsabakanın uzatma bölümünde Mert Hakan Yandaş çift sarı karttan, Fred ise direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Fred'e gösterilen kırmızı kart, sarı-lacivertli ekibin bu sezon direkt gördüğü tek kırmızı kart oldu.

Brezilyalı futbolcu, bu maçta 90+7. dakikada sarı kart görürken, bu karttan bir dakika sonra direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Mondihome Kayserispor müsabakasının 90+7. dakikasında ilk sarı kartını gören Mert Hakan Yandaş ise 90+10. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 9 kişi bırakan isim oldu.

Fenerbahçeli futbolculara bu sezon gösterilen son kırmızı kart ise deplasmanda oynanan Galatasaray derbisindeydi.

Müsabakanın 12. dakikasında ilk sarı kartını gören Alexander Djiku, 21. dakikada Torreira ile girdiği ikili mücadele sonrasında çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta rakibini deplasmanda Çağlar Söyüncü'nün golüyle mağlup etti.



FUTBOLCULAR ÇABUK KIZARDI



Fenerbahçe'de futbolcular, 2023-2024 sezonunda 1 kez direkt kırmızı kartla oyundan atılırken, 4 kırmızı kart ise çift sarı kartla meydana geldi.

İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku'nun gördüğü kartlarda sarı kartların aralığı da dikkati çekti.

İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü deplasmanında 6 dakikada 2 sarı kart görürken, Trabzonspor karşısında da 10 dakikada çift sarı kartla oyundan atıldı.

Kayseri deplasmanında ilk sarı kartını 90+7. dakikada gören Mert Hakan Yandaş ise ikinci sarı kartını 3 dakika sonra gördü.

Galatasaray karşısında takımını 10 kişi bırakan Djiku'nun gördüğü sarı kartların arasında ise 9 dakika vardı.