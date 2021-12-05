Burak Kapacak tepkisi! Kadrodaydı ama yine…

star.com.tr 5 Aralık 2021 Pazar 22:05 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 22:17

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Burak Kapacak, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde maç kadrosuna alınan Burak Kapacak'a maçta süre verilmemesi Fenerbahçeli taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu. Genç oyuncu sarı-lacivertlilerde bu sezon hiç süre bulamadı.

BURAK KAPACAK, FENERBAHÇE'DE 1 DAKİKA BİLE SÜRE BULAMADI

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Burak Kapacak, maç kadrosuna alınmasına rağmen yine forma şansı bulamadı. Kapacak, sarı-lacivertlilerde henüz 1 dakika bile süre almadı.

VITOR PEREIRA, BURAK KAPACAK HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz aylarda, Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'de süre bulamaması hakkında sorulan soruya Vitor Pereira, "Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor'dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum." şeklinde cevap vermişti.

FENERBAHÇE 1.35 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Burak Kapacak'ı TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan 1.35 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Bursaspor'da 78 resmi maça çıkan Kapacak, 7 gol ve 15 asistle takımına katkı sağlamıştı.

İşte bazı Burak Kapacak tepkileri: