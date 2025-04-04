Kupadan elenen F.Bahçe, Trabzonspor ile Pazar günü sahasında ligin kaderini belirleyecek bir maça çıkacak. Bu karşılaşma öncesi kupada görülen kırmızı kartların lige yansıyıp yansımayacağı da tartışma konusu oldu. Futbol Disiplin Talimatı'nın 92. maddesine göre Trabzonsporlu Okay Yokuşlu ve Mendy'nin ikinci sarı karttan gördüğü kırmızılar, oynamalarına engel değil.

Zira bu oyuncular cezalarını talimat gereği aynı kategoride çekecek. Ancak kulübede kart gören Fred, Mert Hakan ve Mourinho'nun durumu onlara göre farklı. Kurala göre tedbirsiz sevk edilen ve 4 maça kadar ceza alan oyuncuların infazı aynı kategoride yapılıyor. Ancak 92. maddenin 6. bendine göre bu kişilerin sevkleri tedbirli olursa bir sonraki resmi müsabakada görev alamayacaklar. Söz konusu kurala göre; "Disiplin Kurulu'na idari tedbirli olarak sevk edilen futbolcunun, idari tedbir nedeniyle oynamadığı müsabakalar, kategori ayrımı yapılmaksızın alacağı cezadan mahsup edilir."