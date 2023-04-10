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Spor

Fenerbahçe'de büyük Emre Demir pişmanlığı! ''Yazık oldu''

Emre Demir için Fenerbahçe bin pişman oldu. Sezon başında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye gelen ve Samsunspor'a kiralık olarak giden genç oyuncu Emre Demir, Karadeniz ekibinde fazla süre alamadı. İşte detaylar...

10 Nisan 2023 Pazartesi 18:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de büyük Emre Demir pişmanlığı! ''Yazık oldu''
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Fenerbahçe sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Emre Demir'i Samsunspor'a kiralamıştı. Ancak genç oyuncu Emre Demir'in gelişimi için gittiği Karadeniz ekibinde fazla süre alamaması sarı-lacivertli yönetimi pişman etti.

FENERBAHÇE'NİN EMRE DEMİR PLANI

Fenerbahçe son yıllarda yaptığı genç oyuncu transferleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip İsak Vural, Arda Güler, Ertuğrul Çetin gibi isimleri kadrosuna katarak uzun süreli kadro planlamasını oluşturmaya başladı. Fenerbahçeli ekip bu transferlere ek olarak sezon başında Barcelona'da forma giyen Emre Demir'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli yönetim, Emre Demir'i gelişimi için Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a kiraladı. Ancak 19 yaşındaki genç futbolcu Emre Demir burada yeterli süre bulamadı.

FENERBAHÇE BİN PİŞMAN OLDU

Fenerbahçe, Emre Demir'i daha fazla süre alarak gelişmesi için Samsunspor'a gönderdi. Ancak bir üst lige çıkma planları yapan Samsunspor'da Emre Demir fazla süre alamadı. Bu durumdan memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi Emre Demir pişmanlığı yaşıyor.

Genç oyuncu sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Emre Demir bu sezon Samsunspor'da yalnızca 6 dakika forma giymesine rağmen 1 gol kaydetti.

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